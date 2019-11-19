Ровно месяц прошел с запуска отопительного сезона. До середины ноября погода баловала волгоградцев, а с наступлением заморозков в адрес «Концессий теплоснабжения» стали поступать жалобы жителей на холодные батареи. Как показывает практика, перебои с отоплением в жилых зданиях связаны с тем, что УК и ТСЖ вовремя не отладили работу внутридомовых сетей либо не устранили технологические нарушения.

К осенне-зимнему периоду коммунальщики готовились полгода: как только закончился отопительный сезон, начали подготовку к новому. «Концессии теплоснабжения» своевременно подготовили тепловое хозяйство к зиме: по результатам гидравлических испытаний сетей компания отремонтировала во всех районах города 18,5 км теплотрасс. Так же успешно подготовили к зиме 124 котельные, 271 центральный и местный тепловой пункт, 46 насосных станций. В них заменили 5,5 тысяч единиц различного оборудования, в том числе тепломеханического, электротехнического, химводоподготовки. Профилактика оборудования в котельных и ЦТП позволяет обеспечить бесперебойную работу источников тепла в осенне-зимний период.

На сегодняшний день тепло подается к 5 тысячам объектов жилого фонда, отапливаются 471 социальный объект, 169 учебных заведения. Кроме того, теплоноситель поступает в здания 1,5 тысяч прочих потребителей, к которым относятся гостиницы, кафе, магазины, автомойки и прочие.

А вот о том, чтобы тепло дошло до каждой квартиры, должны позаботиться УК и ТСЖ. Однако по результатам обращений граждан, поступивших в «Концессии теплоснабжения» за месяц отопительного сезона, в 95% случаев именно недобросовестность управляющих организаций привела к отсутствию отопления в квартирах горожан. Кроме того, замечены частые случаи, когда на информационных стендах в подъездах вывешивают неправильные телефоны, из-за этого жители попросту не могут дозвониться и получить информацию по своей проблеме.

«Концессии теплоснабжения» напоминают: если в доме появились проблемы с отоплением, в первую очередь нужно обратиться к своей управляющей компании. Даже если дом перешел на прямой договор с концессиями, именно УК обязаны провести наладку системы внутридомовых сетей. И если УК вывешивают на информационных стендах телефоны концессий – все равно начинать нужно с УК, потому что при возникновении аварий на внешних тепловых сетях концессии также обеспечивают всей необходимой информацией УК и ТСЖ.

В диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» можно обратиться по телефонам:

74-01-46 – Центральная диспетчерская служба

71-03-65 – Тракторозаводский район

23-61-37 – Краснооктябрьский район

48-62-03 – Центральный район

97-07-77 – Дзержинский район

46-02-98 – Ворошиловский район

44-85-89 – Советский район

44-85-89 – Кировский район

67-05-16 – Красноармейский район