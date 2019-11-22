Уже в эти выходные в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится семейный литературный перформанс «Бенефис читающей семьи». К участию приглашаются все желающие.

Ежегодный месячник «Всё начинается с семьи», проходящий в Волгоградской области, – хороший повод для того, чтобы поговорить о семейном чтении и книге как о прекрасной возможности весело и интересно провести время вместе с членами своей семьи.

Участники литературного перформанса «Бенефис читающей семьи» в библиотеке будут вместе создавать литературные тексты, играть, творить, представлять героев книг, разыгрывать тексты по ролям, говорить о своих любимых книгах для семейного чтения. В программе встречи также – живая музыка и непринужденное общение за чашкой чая.

Мероприятие пройдет 23 ноября, начало в 16:00. Вход свободный. Справки по тел. 8(8442)94-45-44.

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