В сентябре 2019 года выпустила новый смартфон Shark Rush. Неизвестно, является ли это логическим продолжением смартфона Shark, выпущенного ещё в 2017 году, но некоторые его характеристики были перенесены и сюда.

Технические характеристики:

Некоторые технические характеристики ниже, чем у представленных в той же ценовой категории конкурентов на рынке, зато здесь есть полноценная защита от пыли и воды.

Цвет: чёрный Материалы корпуса: прорезиненный пластик Экран: IPS LCD, 5,45 дюймов, 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9, 295 PPI Процессор: MediaTek Helio P22 (MT6762), 8 ядер (4 x 1.5 ГГц ARM Cortex-A53, 4 x 2 ГГц ARM Cortex-A53) Видеопроцессор PowerVR Rogue GE8320 650 МГц Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 64 ГБ Поддержка карт памяти: microSD (до 128 Гб) Основная камера: 13 МП + 0,3 МП с автофокусом Фронтальная камера: 8 МП с автофокусом Запись видео 1920×1080 30 fps Сети: LTE band: FDD B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B7 (2600 МГц), B20 (800 МГц), 3G WCDMA 900/2100 МГц, EDGE, GRPS, GSM 850/900/1800/1900 МГц. Интерфейсы: WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.2, USB Type C, FM-приёмник, NFC, OTG Навигация: GPS/A-GPS, GLONASS Встроенные сенсоры: датчик приближения, датчик света, акселерометр, сканер отпечатка пальца, магнитометр, датчик ускорения, гироскоп Ёмкость аккумулятора: 3900 мА⋅ч Вес: 211 г Габариты (ШxВxТ): 75.4×159,4×11.75 мм Кол-во SIM-карт: 2 Nano SIM Стандарт защиты от влаги и пыли IP68 Версия операционной системы: Android™ 9 Pie Комплект поставки: смартфон, зарядное устройство (2 ампера), USB-A — USB-C кабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, промокод на 20% скидку к аксессуарам BQ, игла для извлечения слота SIM

Комплектация:

BQ Shark Rush поставляется в большой жёлтой коробке с изображением компаса, что намекает на туристическое предназначение данного смартфона.

В комплекте на экране имеется плёнка, что несомненно является приятной мелочью.

Под смартфоном располагается стандартная комплектация: инструкция, гарантийный талон, промокод на 20% скидку к аксессуарам BQ, игла для извлечения слота SIM, зарядное устройство с выходной силой тока 2 Ампера и USB-A в USB-C кабель длиной 1 метр.

Комплектация BQ Shark Rush не включает в себя переходник с USB C на 3.5 мм разъём для наушников, поэтому пользователям проводных наушников придётся искать его самому.

Дизайн и эргономика:

Дизайн корпуса BQ 5541L выполнен в спортивном стиле и уже сдалека можно понять, что перед нами смартфон для активного образа жизни.

Габариты (75.4×159,4×11.75 мм) и вес аппарата (211 г) нельзя назвать малыми. Чувствуется небольшая тяжесть в руках, но из рук он выскакивает за счёт ребристых боковых граней. Сам корпус нигде не люфтит и не скрипит, всё собрано хорошо.

Цветовых вариаций нет — смартфон поставляется только в чёрном цвете.

Над и под дисплеем располагаются довольно большие чёрные рамки. По бокам они уже меньше, но не заметить их будет всё равно довольно сложно.

Над дисплеем имеются датчики приближения и света, световой индикатор, разговорный динамик и фронтальная камера. Ниже находится отверстие разговорного микрофона.

Световой индикатора является приятной мелочью, так как наличие тех или иных уведомлений можно проверять, не включая экран.

Задняя крышка BQ Shark Rush несъёмная и держится за счёт металлических винтов по краям. В середине задней крышке красуются тиснённые изображения людей, которые занимаются спортом.

Ниже этих декораций находится вставка с логотипом производителя и названием модели.

В нижней части задней крышки располагаются две решётки динамика. К сожалению, стерео звука сюда не завезли — правая решётка исполняет исключительно декоративную функцию.

Над изображениями находится стилизованный квадратный модуль сканера отпечатка пальца, а ещё выше расположен модуль с двумя камерами и вспышкой.

На углах корпуса со всех сторон имеются специальные выпирающие вставки, которые в случае падения смартфона должны принять на себя весь удар.

На левом торце имеются три металлических винта, комбинированный слот для 2 SIM карт формата Nano или для одной SIM карты + MicroSD карты. Правее слота находится клавиша быстрого доступа при нажатии на которую открывается приложение камеры, а при долгом нажатии вызывается Google ассистент.

На правом торце имеются все те же три металлических винта, две кнопки громкости, а также кнопка питания/блокировки, также выполненная в стиле металлического винта.

Такая кнопка ставит обычных пользователей в тупик, ведь эта кнопка не похожа на другие имеющиеся, особо не выделяется на фоне корпуса, а с левой стороны уже есть какая-то кнопка, похожая на кнопку питания и блокировки.

На верхнем торце ничего нет.

На нижнем торце находится отверстие с крышкой, внутри которой находится разъём USB Type C.

Дисплей:

BQ Shark Rush имеет дисплей с IPS матрицей, диагональю диагональю 5,45 дюймов, разрешением экрана 720×1440 точек (18:9 HD+) и плотностью пикселей 295 PPI.

Рамки у данного экрана довольно солидные, но это сильно не ощущается, ввиду большого и бронированного корпуса смартфона. Что касается яркости и углов обзора, то здесь всё отлично: на солнце всё хорошо видно под разными углами.

Настройки дисплея не богатые: есть только яркость с возможностью адаптивной регулировки. К работе авторегулировки претензий нет.

Мультитач работает без нареканий и поддерживает 5 одновременных касаний.

Система и интерфейс:

В BQ Shark Rush установлена актуальная версия операционной системы Android 9 с обновлениями безопасности от июля 2019 года.

В комплекте с системой идёт несколько партнёрских приложений, часть из которых можно удалить, а также 5 игр (не все бесплатные, но все можно удалить).

Дизайн ОС Android немного изменён и в частности изменены различные системные значки. Остальные элементы интерфейса изменениям не подверглись.

Рабочий стол Меню приложений Меню приложений Номеронабиратель Настройки Настройки

Производительность и память:

BQ Shark Rush оснащён 8 ядерным процессором MediaTek Helio P22 с частотой ~ 1.75 ГГц с видеопроцессором PowerVR Rogue GE8320 c частотой 650 МГц.

Такой вычислительной мощности достаточно чтобы играть не только в какие-то лёгкие игры, но и во что-то посложнее. Например, без провисаний и комфортным количеством кадров в секунду можно играть в Grand Theft Auto San Andreas и World of Tanks Blitz на практически максимальных графических настройках.

К сожалению, отсутствует поддержка нового API Vulkan, поэтому на BQ Shark Rush могут не запуститься некоторые современные игры.

Не может не порадовать количество оперативной памяти — на этой модели установлено 4 ГБ, чего с лихвой хватит для браузера с множеством вкладок и ещё нескольких одновременно запущенных приложений в фоне.

Результаты теста в «бенчмарках»:

AnTuTu Benchmark Geekbench 5 3D Mark Ice Storm Extreme

Средняя температура процессора при высоких нагрузках составляет 65 градусов и его тепло можно почувствовать через модуль камеры и сканер отпечатка пальца.

Объём встроенного хранилища смартфона составляет 64 Гб, что позволит среднестатистическому пользователю обходится без MicroSD карты. Правда, в путешествие стоит прихватить с собою несколько фильмов на флешке, но тогда придётся отказаться от второй SIM карты, а в путешествиях она более важна.

Если ваш выбор всё же падёт на MicroSD, то напомним, что здесь поддерживаются флешки объёмом до 128 Гб.

Мультимедиа:

3.5 мм разъёма для наушников здесь нет, но есть FM-приёмник. Переходника на 3.5 мм разъём в комплекте нет. Владельцам проводных наушников и любителям слушать FM радио придётся докупать переходник с USB Type C.

Приложение YouTube работает без нареканий. Максимально поддерживаемое в нём качество видео 720p 60 fps.

Качество звучания основного динамика, к сожалению, оставляет желать лучшего. С его помощью можно смотреть видео, а вот прослушка музыки удовольствия уже не доставит из-за нехватки многих частот звучания, и дребезжания динамика на максимальной громкости.

Разговорный динамик и микрофон работают хорошо и со связью проблем не возникнет.

Внешние интерфейсы и связь:

BQ Shark Rush имеет 2 слота под SIM-карты формата Nano и поддержку стандарта 4G.

Что касается проводных интерфейсов, то здесь он представлен исключительно одним разъёмом USB Type C с поддержкой OTG.

Из беспроводных интерфейсов здесь NFC, Bluetooth версии 4.2, и GPS/GLONASS для навигации. Из Wi-Fi частот поддерживаются только 802.11 b/g/n, то есть поддержки 5 Гц частоты здесь нет.

Безопасность:

На задней крышке устройства имеется квадратный модуль сканера отпечатка пальцев: он работает отлично. Разблокировка по лицу происходит без дополнительных датчиков, полагаясь только на изображение с фронтальной камеры, поэтому использовать его здесь не рекомендуется.

Камеры:

Основная камера с автофокусом снимает с разрешением 13 МП. Вторая дополнительная к ней имеет разрешение 0,3 МП и используется для создания эффекта размытия на заднем плане. Фронтальная камера снимает с разрешением 8 МП. Вспышка имеется только на задней стороне устройства. Видео снимаются в качестве 1080p 30 fps с видео-кодеком H264 и моно звуком с аудио-кодеком AAC с битрейтом 128 kbps, и частотой дискретизации 48 КГц.

В настройках камеры имеется возможность включить программный стабилизатор, отрегулировать баланс белого и выбрать частоту подавления мерцания.

Из режимов съёмки здесь моно съёмка (квадратные чёрно-белые снимки), автоматический режим, ручной режим с возможностью регулировки экспозиции, светочувствительности и условий освещения, ночная съёмка и режим красивого лица.

Примеры дневных фото:

фронтальная камера

Дневные фото на обе камеры выходят довольно качественными. Со светом и цветопередачей всё в норме, объекты не размазываются в движении.

Примеры ночных фото:

фронтальная камера

Здесь уже не всё так гладко. Камера плохо фокусируется на объектах и изображения получаются очень мыльными. Ночной режим прибавляет яркость на тёмных фото, но от обилия шумов не спасает.

Пример дневного видео:

Как можно заметить, при резких движениях камеры изображение начинает тормозить, поэтому на BQ Shark Rush хорошо получится снимать только с какой-то статичной позиции камеры.

Пример ночного видео:

Ночью на эту камеру снимать точно не стоит, так как на изображении полно шумов, а все объекты выглядят мыльно.

Автономность:

Внутри BQ Shark Rush находится аккумулятор ёмкостью 3900 мА⋅ч, что при очень активном использовании позволит не подзаряжать смартфон в течении дня.

Если говорить о среднем каждодневном использовании с включенной передачей данных по мобильной сети, то смартфона вполне будет хватать на два дня работы.

Смартфон поддерживает OTG, так что к нему можно докупить переходник и подключать USB устройства.

Цена:

На момент написания обзора (ноябрь 2019 года) цена на BQ 5541L Shark Rush в официальном интернет-магазине производителя составляет 12990 рублей.