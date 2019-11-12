В сентябре 2019 года выпустила новый смартфон Shark Rush. Неизвестно, является ли это логическим продолжением смартфона Shark, выпущенного ещё в 2017 году, но некоторые его характеристики были перенесены и сюда.

Технические характеристики:

Некоторые технические характеристики ниже, чем у представленных в той же ценовой категории конкурентов на рынке, зато здесь есть полноценная защита от пыли и воды.

Цвет: чёрный
Материалы корпуса: прорезиненный пластик
Экран: IPS LCD, 5,45 дюймов, 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9, 295 PPI
Процессор: MediaTek Helio P22 (MT6762), 8 ядер (4 x 1.5 ГГц ARM Cortex-A53, 4 x 2 ГГц ARM Cortex-A53)
Видеопроцессор PowerVR Rogue GE8320 650 МГц
Оперативная память: 4 Гб
Объем встроенной памяти: 64 ГБ
Поддержка карт памяти: microSD (до 128 Гб)
Основная камера: 13 МП + 0,3 МП с автофокусом
Фронтальная камера: 8 МП с автофокусом
Запись видео 1920×1080 30 fps
Сети: LTE band: FDD B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B7 (2600 МГц), B20 (800 МГц),

3G WCDMA 900/2100 МГц, EDGE, GRPS, GSM 850/900/1800/1900 МГц.
Интерфейсы: WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.2, USB Type C, FM-приёмник, NFC, OTG
Навигация: GPS/A-GPS, GLONASS
Встроенные сенсоры: датчик приближения, датчик света, акселерометр, сканер отпечатка пальца, магнитометр, датчик ускорения, гироскоп
Ёмкость аккумулятора: 3900 мА⋅ч
Вес: 211 г
Габариты (ШxВxТ): 75.4×159,4×11.75 мм
Кол-во SIM-карт: 2 Nano SIM
Стандарт защиты от влаги и пыли IP68
Версия операционной системы: Android™ 9 Pie
Комплект поставки: смартфон, зарядное устройство (2 ампера), USB-A — USB-C кабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, промокод на 20% скидку к аксессуарам BQ, игла для извлечения слота SIM

Комплектация:

BQ Shark Rush поставляется в большой жёлтой коробке с изображением компаса, что намекает на туристическое предназначение данного смартфона.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

В комплекте на экране имеется плёнка, что несомненно является приятной мелочью.

Под смартфоном располагается стандартная комплектация: инструкция, гарантийный талон, промокод на 20% скидку к аксессуарам BQ, игла для извлечения слота SIM, зарядное устройство с выходной силой тока 2 Ампера и USB-A в USB-C кабель длиной 1 метр.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Комплектация BQ Shark Rush не включает в себя переходник с USB C на 3.5 мм разъём для наушников, поэтому пользователям проводных наушников придётся искать его самому.

Дизайн и эргономика:

Дизайн корпуса BQ 5541L выполнен в спортивном стиле и уже сдалека можно понять, что перед нами смартфон для активного образа жизни.

Габариты (75.4×159,4×11.75 мм) и вес аппарата (211 г) нельзя назвать малыми. Чувствуется небольшая тяжесть в руках, но из рук он выскакивает за счёт ребристых боковых граней. Сам корпус нигде не люфтит и не скрипит, всё собрано хорошо.

Цветовых вариаций нет — смартфон поставляется только в чёрном цвете.

Над и под дисплеем располагаются довольно большие чёрные рамки. По бокам они уже меньше, но не заметить их будет всё равно довольно сложно.

Над дисплеем имеются датчики приближения и света, световой индикатор, разговорный динамик и фронтальная камера. Ниже находится отверстие разговорного микрофона.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Световой индикатора является приятной мелочью, так как наличие тех или иных уведомлений можно проверять, не включая экран.

Задняя крышка BQ Shark Rush несъёмная и держится за счёт металлических винтов по краям. В середине задней крышке красуются тиснённые изображения людей, которые занимаются спортом.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Ниже этих декораций находится вставка с логотипом производителя и названием модели.

В нижней части задней крышки располагаются две решётки динамика. К сожалению, стерео звука сюда не завезли — правая решётка исполняет исключительно декоративную функцию.

Над изображениями находится стилизованный квадратный модуль сканера отпечатка пальца, а ещё выше расположен модуль с двумя камерами и вспышкой.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

На углах корпуса со всех сторон имеются специальные выпирающие вставки, которые в случае падения смартфона должны принять на себя весь удар.

На левом торце имеются три металлических винта, комбинированный слот для 2 SIM карт формата Nano или для одной SIM карты + MicroSD карты. Правее слота находится клавиша быстрого доступа при нажатии на которую открывается приложение камеры, а при долгом нажатии вызывается Google ассистент.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

На правом торце имеются все те же три металлических винта, две кнопки громкости, а также кнопка питания/блокировки, также выполненная в стиле металлического винта.

Такая кнопка ставит обычных пользователей в тупик, ведь эта кнопка не похожа на другие имеющиеся, особо не выделяется на фоне корпуса, а с левой стороны уже есть какая-то кнопка, похожая на кнопку питания и блокировки.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

На верхнем торце ничего нет.

На нижнем торце находится отверстие с крышкой, внутри которой находится разъём USB Type C.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Дисплей:

BQ Shark Rush имеет дисплей с IPS матрицей, диагональю диагональю 5,45 дюймов, разрешением экрана 720×1440 точек (18:9 HD+) и плотностью пикселей 295 PPI.

Рамки у данного экрана довольно солидные, но это сильно не ощущается, ввиду большого и бронированного корпуса смартфона. Что касается яркости и углов обзора, то здесь всё отлично: на солнце всё хорошо видно под разными углами.

Настройки дисплея не богатые: есть только яркость с возможностью адаптивной регулировки. К работе авторегулировки претензий нет.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Мультитач работает без нареканий и поддерживает 5 одновременных касаний.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии
тест мультитач в AnTuTu

Система и интерфейс:

В BQ Shark Rush установлена актуальная версия операционной системы Android 9 с обновлениями безопасности от июля 2019 года.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

В комплекте с системой идёт несколько партнёрских приложений, часть из которых можно удалить, а также 5 игр (не все бесплатные, но все можно удалить).

Дизайн ОС Android немного изменён и в частности изменены различные системные значки. Остальные элементы интерфейса изменениям не подверглись.

Рабочий стол
Меню приложений
Меню приложений
Номеронабиратель
Настройки
Настройки

Производительность и память:

BQ Shark Rush оснащён 8 ядерным процессором MediaTek Helio P22 с частотой ~ 1.75 ГГц с видеопроцессором PowerVR Rogue GE8320 c частотой 650 МГц.

Такой вычислительной мощности достаточно чтобы играть не только в какие-то лёгкие игры, но и во что-то посложнее. Например, без провисаний и комфортным количеством кадров в секунду можно играть в Grand Theft Auto San Andreas и World of Tanks Blitz на практически максимальных графических настройках.

К сожалению, отсутствует поддержка нового API Vulkan, поэтому на BQ Shark Rush могут не запуститься некоторые современные игры.

Не может не порадовать количество оперативной памяти — на этой модели установлено 4 ГБ, чего с лихвой хватит для браузера с множеством вкладок и ещё нескольких одновременно запущенных приложений в фоне.

Результаты теста в «бенчмарках»:

AnTuTu Benchmark
Geekbench 5
3D Mark Ice Storm Extreme

Средняя температура процессора при высоких нагрузках составляет 65 градусов и его тепло можно почувствовать через модуль камеры и сканер отпечатка пальца.

Объём встроенного хранилища смартфона составляет 64 Гб, что позволит среднестатистическому пользователю обходится без MicroSD карты. Правда, в путешествие стоит прихватить с собою несколько фильмов на флешке, но тогда придётся отказаться от второй SIM карты, а в путешествиях она более важна.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии
Объем доступной памяти

Если ваш выбор всё же падёт на MicroSD, то напомним, что здесь поддерживаются флешки объёмом до 128 Гб.

Мультимедиа:

3.5 мм разъёма для наушников здесь нет, но есть FM-приёмник. Переходника на 3.5 мм разъём в комплекте нет. Владельцам проводных наушников и любителям слушать FM радио придётся докупать переходник с USB Type C.

Приложение YouTube работает без нареканий. Максимально поддерживаемое в нём качество видео 720p 60 fps.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии
Максимально доступное качество YouTube

Качество звучания основного динамика, к сожалению, оставляет желать лучшего. С его помощью можно смотреть видео, а вот прослушка музыки удовольствия уже не доставит из-за нехватки многих частот звучания, и дребезжания динамика на максимальной громкости.

Разговорный динамик и микрофон работают хорошо и со связью проблем не возникнет.

Внешние интерфейсы и связь:

BQ Shark Rush имеет 2 слота под SIM-карты формата Nano и поддержку стандарта 4G.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Что касается проводных интерфейсов, то здесь он представлен исключительно одним разъёмом USB Type C с поддержкой OTG.

Из беспроводных интерфейсов здесь NFC, Bluetooth версии 4.2, и GPS/GLONASS для навигации. Из Wi-Fi частот поддерживаются только 802.11 b/g/n, то есть поддержки 5 Гц частоты здесь нет.

Безопасность:

На задней крышке устройства имеется квадратный модуль сканера отпечатка пальцев: он работает отлично. Разблокировка по лицу происходит без дополнительных датчиков, полагаясь только на изображение с фронтальной камеры, поэтому использовать его здесь не рекомендуется.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии

Камеры:

Основная камера с автофокусом снимает с разрешением 13 МП. Вторая дополнительная к ней имеет разрешение 0,3 МП и используется для создания эффекта размытия на заднем плане. Фронтальная камера снимает с разрешением 8 МП. Вспышка имеется только на задней стороне устройства. Видео снимаются в качестве 1080p 30 fps с видео-кодеком H264 и моно звуком с аудио-кодеком AAC с битрейтом 128 kbps, и частотой дискретизации 48 КГц.

В настройках камеры имеется возможность включить программный стабилизатор, отрегулировать баланс белого и выбрать частоту подавления мерцания.

BQ Shark Rush - смартфон для тех, кто не сидит на месте Обзоры Технологии
Интерфейс ручного режима камеры

Из режимов съёмки здесь моно съёмка (квадратные чёрно-белые снимки), автоматический режим, ручной режим с возможностью регулировки экспозиции, светочувствительности и условий освещения, ночная съёмка и режим красивого лица.

Примеры дневных фото:

фронтальная камера

Дневные фото на обе камеры выходят довольно качественными. Со светом и цветопередачей всё в норме, объекты не размазываются в движении.

Примеры ночных фото:

фронтальная камера

Здесь уже не всё так гладко. Камера плохо фокусируется на объектах и изображения получаются очень мыльными. Ночной режим прибавляет яркость на тёмных фото, но от обилия шумов не спасает.

Пример дневного видео:

Как можно заметить, при резких движениях камеры изображение начинает тормозить, поэтому на BQ Shark Rush хорошо получится снимать только с какой-то статичной позиции камеры.

Пример ночного видео:

Ночью на эту камеру снимать точно не стоит, так как на изображении полно шумов, а все объекты выглядят мыльно.

Автономность:

Внутри BQ Shark Rush находится аккумулятор ёмкостью 3900 мА⋅ч, что при очень активном использовании позволит не подзаряжать смартфон в течении дня.

Если говорить о среднем каждодневном использовании с включенной передачей данных по мобильной сети, то смартфона вполне будет хватать на два дня работы.

Смартфон поддерживает OTG, так что к нему можно докупить переходник и подключать USB устройства.

Цена:

На момент написания обзора (ноябрь 2019 года) цена на BQ 5541L Shark Rush в официальном интернет-магазине производителя составляет 12990 рублей.

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
9
Экран
7
Производительность
8
Интерфейсы, связь и датчики
8
Звук
3
Автономность
8
Дизайн
9
Цена
7
Камеры
4
ИТОГ

Минусы:

  • Плохой встроенный динамик;
  • Плохие ночные снимки на камеру;
  • Отсутствует поддержка API Vulkan;
  • Комплектация не содержит переходника на наушники;
  • Большие рамки вокруг дисплея;
  • Отсутствует поддержка некоторых частот Wi-Fi;
  • Комбинированный разъём для 2 SIM и MicroSD.

Плюсы:

  • Используется новый стандарт USB Type C;
  • Полноценная пыле- и влаго-защита IP68, а также защита от ударов;
  • Хорошая производительность;
  • Хорошие углы обзора;
  • Отличное качество сборки;
  • Актуальная версия Android;
  • Большое обилие различных датчиков;
  • Наличие световой индикации;
  • Поддержка бесконтактной оплаты.
BQ Shark Rush может хорошо зайти не только в путешествиях, но и в обычной повседневной жизни. Для этого здесь есть всё: защита от внешних воздействий, актуальная версия Android, хорошая производительность, автономность, световая индикация и бесконтактная оплата. Для снимков на камеру брать данный смартфон не стоит в виду посредственной ночной съёмки. Что касается видеоигр, то здесь есть хорошая производительность, но отсутствует поддержка Vulkan API, что в будущем может расстроить своего владельца. Цена на BQ 5541L не представляет собой ничего особенного - смартфон вполне вписывается в свою ценовую категорию.
7
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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