Районным больницам Волгоградской области было передано 30 санитарных автомобилей для транспортировки пациентов. С начала года на отдаленные территории уже направлено 33 таких машины. Всего до конца года автопарк санитарного транспорта пополнят 92 единицы.

Как сообщают в областной администрации, до 2024 года ожидается полное переоснащение санитарным транспортом центральных районных больниц и врачебных амбулаторий.

Добавим, масштабное обновление парка санитарной техники — часть системной и последовательной работы по модернизации системы здравоохранения Волгоградской области, укрепления материально-технической базы медучреждений.

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