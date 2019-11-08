Билайн в партнерстве с «Платежным сервисом RURU» и топливной компанией «ЕКА» создал специальный сервис мобильных пожертвований, который доступен не только абонентам Билайн, но и абонентам МТС и Tele2. В рамках этого сервиса можно делать пожертвования для обеспечения бензином поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на АЗС «ЕКА».

Ежегодно в России теряются десятки тысяч людей. Их жизнь и здоровье зависят от оперативности поисков. Волонтеры незамедлительно выезжают на поиски, используя свое оборудование и самостоятельно заправляя бензобаки своих спасательных автомобилей. При этом политика «Лиза Алерт» остается неизменной: волонтеры не принимают деньги, но рады подаренному оборудованию и ресурсной помощи, которые помогают им помогать. Один из таких важных ресурсов для «Лиза Алерт» – это бензин.

Летом 2019 года АЗС ЕКА запустила акцию «Поделись литром» в пользу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Литры для отряда сразу и в полном объеме зачисляются на топливную карту «Лизы Алерт».

Григорий Сергеев, основатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Когда речь идет о спасении жизни человека, важна любая помощь. Одна из насущных потребностей отряда, особенно в регионах — топливо. Ведь чтобы поиск состоялся, нужно на него приехать. Благодаря акции более 167 000 человек поделились бензином для отряда, и тем самым помогли нам делать свое дело — спасать людей».

Теперь помогать становится еще проще. Для этого достаточно отправить SMS-сообщение с текстом: ПОИСК сумма пожертвования (от 100 до 15 000 рублей) на номер 7878.

Например: ПОИСК 100, где 100 – сумма пожертвования в рублях.

Все собранные деньги за исключением комиссии банков и иных операторов (от 5 до 6,5%) будут направлены на обеспечение топливом отряда «Лиза Алерт» по всей России.

Благодаря пожертвованному топливу на поиски сможет выехать намного больше спасательных отрядов, соответственно, количество спасенных жизней может стать больше.