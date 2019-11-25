Билайн сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов. Ранее Билайн лидировал по темпам роста сети 4G по итогам трех кварталов 2019 года. Трафик в сети 4G по итогам третьего квартала 2019 года увеличился на 44% по сравнению с началом года. В Волгоградской области потребление 4G трафика абонентами Билайн за год увеличилось на 57%. В среднем житель Волгоградской области в месяц использует 8,2 ГБ.

Лидерство в темпах роста сети LTE стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. Билайн за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны.

На конец 3 квартала компания заменила 91% базовых станций на современные аналоги и на 95% завершила проект по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G, и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов».