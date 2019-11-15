Желающие рассказать о своем добром поступке, могут принять участие в конкурсе фотоисторий «Город с апельсиновым запахом», который стартовал в  Электронном читальном зале Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького.

Победитель конкурса добрых фотоисторий «Город с апельсиновым запахом» получит жизнерадостный приз – корзину апельсинов. Работы принимаются до 20 декабря 2019 года по электронным адресам [email protected] и [email protected] и в отделе «Электронный читальный зал».

Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря на предпраздничном заседании клуба семейного чтения «ВМесте». Лучшие работы попадут на фотовыставку и будут публиковаться в группах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и группе Волгоград-Stories в социальных медиа.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте по ссылке. Дополнительная информации по телефонам: 33-11-48 (Электронный читальный зал) и 987-654-20-90 (Колесникова Нелли Сергеевна).

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