15 и 16 ноября жителей и гостей региона приглашают на уже традиционный праздник цветения хризантем в Волгоградском региональном ботаническом саду. В этом году «Бал хризантем» проходить под знаком времен года. Изюминкой праздника станут 12 платьев, изготовленных лучшими флористами Волгограда и Волжского из живых цветов.

15 ноября гостей ждут во Дворце творчества детей и молодежи г. Волжский, ул. Набережная, 4. В программе праздника — выступление коллектива «Русинка», подведение итогов творческих конкурсов, посвященных хризантеме, конкурс флористов, мастер-классы по составлению цветочных композиций.

В субботу, 16 ноября, праздник продолжится в оранжерее ботанического сада (г. Волжский, ул. Набережная, 2л). Для посетителей будут работать фотозоны и локации. Кроме того, гости смогут прогуляться по теплицам и насладиться пышным цветением хризантем.

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