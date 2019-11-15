ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Александра Теплякова региональным директором Южного региона.

На этой позиции Александр Тепляков сменил Сергея Афонина, который в марте 2019 года стал генеральным директором Beeline Uzbekistan (входит в Veon Ltd).

До назначения в Южный регион Александр Тепляков с 2009 года успешно развивал бизнес компании на Дальнем Востоке, работая территориальным управляющим Приморского кластера ПАО «ВымпелКом» (Приморский край, Сахалин, Камчатка). Во главе Приморского кластера ему удалось добиться ежеквартального устойчивого роста ключевых бизнес-показателей (рыночной доли по выручке и активной абонентской базе). С четвертого квартала 2018 года Билайн в Приморье сохраняет лидерство по выручке в сегменте B2C.

Под руководством Александра Теплякова в регионе компания реализовала ряд сложных проектов, в том числе интеграцию (с объединением действующих сетей) двух приобретенных ПАО «ВымпелКом» провайдеров, обеспечение бесперебойной связью мероприятий международного уровня (Саммит АТЭС Владивосток-2012) и др.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич:

«Назначение Александра Теплякова в результате внутреннего конкурса подтверждает высокое качество нашей команды. В Билайн создана и эффективно работает корпоративная система обучения и развития специалистов, стимулирующая профессиональный и карьерный рост. Наиболее талантливые и перспективные сотрудники «вырастают» до топ-менеджеров, и не важно, в каком регионе России они начинают свою карьеру. Александр много лет работал на Дальнем Востоке и проявил себя как лидер и сильный управленец. Искренне желаю ему успехов на Юге, ключевой территории для нашего бизнеса».

В состав региона Юг входят: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

Александр Владимирович Тепляков родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московский государственный институт электронной техники (Технический университет), в 2012 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. До прихода в «ВымпелКом» с 2000 по 2009 гг. Александр Тепляков руководил компаниями, работающими на рынке сотового и автомобильного ритейла (возглавлял дальневосточный филиал ООО «Евросеть», был генеральным директором ООО «Триумф Авто Дальний Восток»).

Увлекается дайвингом, яхтингом, морской рыбалкой и путешествиями.

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.