Специально для болельщиков в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» будет назначена дополнительная электричка. 9 ноября на стадионе состоится матч «Ротор» — «Чертаново».

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», для перевозки футбольных болельщиков на 9 ноября в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 14:23, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 15:23. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 15:29.

В тот же день электропоезд № 6730/6729 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка будет делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган. Отправление с о.п. Аэропорт в 18:27, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:52, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:56.