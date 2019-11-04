В рамках празднования Дня народного единства для безопасности жителей и гостей города на участке нулевой продольной магистрали у интерактивного музея «Россия – моя история» вводится пешеходный режим.

Для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города-героя 4 ноября с 7:00 до 17:00 свободным от автотранспорта станет участок рокадной дороги в границах от ул. Калинина до круговой развязки у Речного порта. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, Рабоче-Крестьянской, пр. им. Ленина.

Кроме того, на время подготовки к мероприятию на парковочных площадках у интерактивного музея «Россия – моя история» пешеходный режим начнет действовать еще накануне — с 7:00 3 ноября.

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