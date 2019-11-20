Уже на следующей неделе у волгоградцев и гостей города будет возможность посетить уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО «РЖД», который также называют «поездом-музеем». В его 9 выставочных вагонах будет показан широкий спектр передовых решений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики, подготовки современных кадров, экологии и многое другое. Экспозиции рассказывают об истории развития железнодорожного транспорта, а также о современных достижениях ОАО «РЖД» и внедряемых инновациях.

Посетители смогут увидеть модели подвижного состава, ознакомиться со спецификой железнодорожной инфраструктуры, опробовать действующие тренажеры и увидеть интерактивную модель «Звездное небо».

Отдельная экспозиция в этом году посвящена 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Она состоит из интерактивных макетов, мультимедийных роликов с известными и редкими кадрами фото- и видеохроники.

На вокзале станции Волгоград-1 ПВЛК все желающие могут посетить 20 ноября с 10:00 до 18:15, перерыв с 13:00 до 14:00. Стоимость одного билета составляет 70 рублей, для группы до 20 человек – 900 рублей. Студенты дневной формы обучения, школьники, инвалиды I и II групп, а также пенсионеры смогут посетить уникальную выставку бесплатно, предъявив соответствующий документ. Заявки для групповых посещений принимаются по телефону: 8-917-980-34-55 и 8-927-100-11-46.