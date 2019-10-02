Осенью следующего года по всей России будет проходить перепись населения. Подготовка к этому масштабному мероприятию уже стартовала. В рамках первого этапа подготовки в Волгоградской области уже завершена актуализация списков адресов домов. В октябре 2020 года для проведения переписи в регионе задействуют 4,5 тысячи специально подготовленных переписчиков.

Всероссийской переписи населения 2020 года — до конца сентября регистраторы актуализировали списки адресов. Это позволило решить две задачи: обновить адреса домов, учитывая сведения о снесенных и введенных в эксплуатацию объектах жилого фонда, а также уточнить картографический материал по муниципальным образованиям региона. Специалистами проводилась сплошная сверка домов, составлен перечень недостатков в адресном хозяйстве, который передан в органы местного самоуправления для их устранения.

Кроме того, составлен перечень строящихся домов, уточняется планируемое время введения здания в эксплуатацию, а также число квартир для последующего расчета примерного числа проживающих.

Основной акцент во время переписи населения 2020 года сделают на применении новых технологий. Переписчики будут собирать данные с использованием планшетных компьютеров — чтобы ответить на все вопросы, гражданам потребуется не более 15 — 20 минут. Жители региона также смогут пройти перепись в МФЦ или самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг, которым активно пользуются 68% жителей Волгоградской области. Кроме того, ответить на вопросы жители региона смогут и на 750 стационарных участках. Благодаря нововведениям процесс переписи станет удобнее, качество собираемой информации повысится.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет — предыдущая прошла в России в 2010 году. За это время в стране произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства).

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории Российской Федерации. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.