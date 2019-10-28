В Волгограде прошел второй межрегиональный Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ», организованный при поддержке «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». В ходе мероприятия крупнейшие коммунальные предприятия города подчеркнули необходимость поддержания продуктивного взаимодействия между потребителями и ресурсоснабжающими организациями.

Ежедневно жители региона, независимо от их социального статуса и материального положения, сталкиваются с ЖКХ. Работа общественных организаций направлена на планомерную образовательную работу с потребителями коммунальных услуг, на создание благоприятной среды обитания в жилищном секторе и комфортных условий для жизни граждан, снижение уровня конфликтности в сфере ЖКХ, активизацию усилий органов власти и общественности для создания партнерских отношений между собственниками жилья, управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Именно поэтому уже второй год подряд в Волгограде проводится межрегиональный Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ». В этом году участники из нескольких регионов страны, а также из Республики Калмыкии, Кабардино-Балкарской Республики, республики Северная Осетия — Алания смогли обменяться опытом в части реализации программ жилищного просвещения, подготовки общественных жилищных инспекторов и экспертов. На форуме делились наработками по вопросам энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, озвучивали рекомендации по организации работы «горячих линий» в сфере ЖКХ, а также обсудили развитие сотрудничества в отрасли.

Постоянное взаимодействие РСО с потребителями услуг — очевидная потребность. На базе концессий регулярно проводятся тематические семинары, где в открытом диалоге жители и общественные жилищные эксперты могут обсудить волнующие их темы и вопросы. Данная практика прямого взаимодействия с абонентами реализуется концессиями на постоянной основе и будет продолжена в дальнейшем.

Мероприятие проходило при поддержке «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения», комитетов ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, министерства ЖКХ и энергетики Республики Калмыкии и общественной палаты Волгоградской области.