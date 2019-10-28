На официальном сайте администрации Волгограда дизайн — проекты территорий, которые будут благоустроены в рамках пятилетнего федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже доступны для просмотра. По просьбам волгоградцев ранее составленный список был расширен и пополнился на три объекта в Дзержинском и Краснооктябрьском районах — определить очередность их обновления жители смогут в ходе рейтингового голосования.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, в список дополнительно вошли площадь перед «Царицынской оперой» и ул. им. Титова в Краснооктябрьском районе, площадка у областной больницы № 1 по ул. Ангарской в Дзержинском. На этих объектах предусмотрены работы по замене тротуарного покрытия, устройству поливочного водопровода, освещения, а также установка малых архитектурных форм. Особое внимание на всех территориях будет уделено озеленению. Все сорта и породы растений будут подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволит им легко адаптироваться к новым условиям.

Принять участие в голосовании, которое пройдет 30 и 31 октября, смогут все желающие. На участках для голосования волгоградцы смогут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты – в специальном бюллетене нужно отметить не более двух. С полным перечнем дизайн — проектов можно ознакомиться по ссылке.

Участки для рейтингового голосования будут открыты в каждом районе города с 9:00 до 17:00. Для получения бюллетеня при себе достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Волгограда.

Счетные участки располагаются по следующим адресам:

Тракторозаводский район — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр кино, культуры и досуга «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда», ул. им. Дзержинского, 12.

Краснооктябрьский район — муниципальное учреждение культуры «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда», ул. им. Пельше, 3, зал заседаний.

Центральный район — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Родина», ул. Невская, 13.

Дзержинский район — здание администрации Дзержинского района Волгограда, ул. Историческая, 122, актовый зал.

Ворошиловский район — дом культуры Ворошиловского района Волгограда, ул. КИМ, 5.

Советский район — здание администрации Советского района Волгограда, пр-кт Университетский, 45, фойе, первый этаж.

Кировский район — здание администрации Кировского района Волгограда, ул. им. Кирова, 106а, фойе, первый этаж.

Красноармейский район — муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда», расположенное по адресу: Волгоград, ул. 50 лет Октября, 17.