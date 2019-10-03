В библиотеке им. М. Горького начала работу выставка Натальи Пономаревой и Ильи Антюфеева. Экспозиция Натальи Пономаревой это небольшая экскурсия по острову Сарпинскому, в ней представлены пейзажные фото и макросъёмка. А в экспозицию Ильи Антюфеева вошли художественные портреты из арт-проектов «Преображение» и «Легенды о нимфах», а также городские пейзажи Волгограда.

И Наталья, и Илья знакомы с искусством фотографии с детства: у Ильи фотографией увлекался отец, а у Натальи – дедушка. Но свои первые самостоятельные шаги на этом поприще они сделали уже после школы.

Это фотовыставка – первая и для Натальи, и для Ильи. Выставка будет экспонироваться в выставочном зале второго этажа в режиме работы Библиотеки им. М. Горького по 20 октября. Вход свободный. Телефон для справок 8(8442)33-20-21.

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