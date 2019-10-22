Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет уже 3 ноября. В этот день волгоградские учреждения культуры подготовили для посетителей разнообразную программу. Тематические мероприятия пройдут в музеях, театрах, выставочных и концертных залах, а также библиотеках Волгоградской области.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает 3 ноября на обе площадки на проспекте Ленина, 21 и улице Чуйкова, 37: посетителей ждут мастер-классы, лекции, интерактивная экскурсия по русской избе, концерт квартета «А-Джаз», а также знакомство с выставками «Художники Осетии»; «Улица МироЗдание» Виктории Чаплыгиной, «Любовь, талант, труд. Живопись и графика П.Ф. Шардакова», «Репин. Академия. К 175-летию Ильи Репина», «Я болею болезнью сердца». Площадки будут работать с 11:00 до 17:00, вход свободный.

Посетителям интерактивного «Россия — моя история» предложат разнообразную программу мероприятий: знакомство с единственным в регионе иммерсивным театром «Сердце города», выставочным проектом волгоградских художников Ларисы Кривоносовой и Натальей Медведевой «В сказочном лесу», фотовыставкой «В театральной гримерке». «Ночь искусств» в Интерактивной музее будет проходить с 18:00 до 21:00, вход свободный.

В Волгоградском областном краеведческом музее с 10:00 до 18:00 посетители смогут принять участие в познавательных экскурсиях, увлекательных квестах, интерактивных программах, мастер-классах для детей и взрослых. Также музей приглашает на пешеходные экскурсии, на которых можно узнать об истории нашего города.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» посетителей ждут на экскурсионную программу «Соседи Сарепты. Народные забавы», в литературной гостиной «Союз искусств» клуба творческого общения «Старая Сарепта», на интерактивных программах из цикла «Парфюмерия как искусство» с приглашенным экспертом в области парфюмерии, «О чем расскажут камни» и «Подземелья Старой Сарепты». Также все желающие приглашаются на гастрономический тур в Сарепту, на котором можно будет не только попробовать кухню гернгутеров, но и узнать о гастрономии татар, калмыков и русских.

Волгоградская областная библиотека для молодежи приглашает на «Ночь искусств» с 18:00 до 20:00. Участников ждут лекция по истории искусств «Загадки древнего искусства», музыкальная программа авторской песни в исполнении участников проекта «Золотые струны», танцевальная программа и мастер-класс школы ирландских танцев «Iridan Volgograd», выступление молодого музыканта Никиты Арефьева с программой фортепианной музыки и многое другое. Вход свободный.

Также в акции «Ночь искусств» примет участие Волгоградский музыкально-драматический казачий театр с постановкой «Музыка казачьей души. Начало в 17:00.