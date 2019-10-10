Работы по благоустройству дворовых территорий Волгограда продолжаются. И на очередном этапе работ во дворах планируют установку уличных тренажеров. Аукционы на проведение работ уже объявлены.

Работы ведут в рамках реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, городские власти направили средства на приобретение турников, шведских стенок и других спортивных элементов.

Первые тренажеры появятся в Тракторозаводском районе во дворе на ул. Набережной Волжской Флотилии, 29. Победитель аукциона поставит гимнастический городок, выполненный из дерева и металла. Конструкции с турниками, шведскими стенками, канатами и кольцами смонтируют на специальном покрытии, устойчивом к погодным условиям и ультрафиолету. Так же спортивные комплексы появятся по адресам: ул. М. Еременко, 118 (Краснооктябрьский район), ул. 8-й Воздушной Армии, 34 (Дзержинский район), ул. им. Кирова, 134б (Кировский район). Позже подобные объекты возведут и на других придомовых территориях.