Бесплатные пешеходные экскурсии по центру города продолжаются. Очередная состоится вечером 17 октября. Экскурсантов ждут на площади Павших Борцов. Познавательная встреча пройдет по двум экскурсионным направлениям – по улице Гоголя и улице Мира.

Улица Гоголя интересна тем, что в свое время считалась деловым центром Царицына. Экскурсоводы расскажут любопытные факты из жизни городских купцов, ассортименте царицынских магазинов, особенностях царицынской архитектуры.

Во время экскурсии по улице Мира участники узнают, как и кем строилась одна из самых красивых улиц послевоенного Волгограда.

Экскурсии стартуют от знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов в 16:00. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону Туристско-информационного центра Волгоградской области +7 (8442) 52-98-93.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В сентября волгоградцев приглашают на бесплатные пешие экскурсии по городу
  2. Вечером 19 сентября волгоградцев ждут на бесплатные экскурсии по центру города
  3. Бесплатные экскурсии по городу ждут волгоградцев