Бесплатные пешеходные экскурсии по центру города продолжаются. Очередная состоится вечером 17 октября. Экскурсантов ждут на площади Павших Борцов. Познавательная встреча пройдет по двум экскурсионным направлениям – по улице Гоголя и улице Мира.

Улица Гоголя интересна тем, что в свое время считалась деловым центром Царицына. Экскурсоводы расскажут любопытные факты из жизни городских купцов, ассортименте царицынских магазинов, особенностях царицынской архитектуры.

Во время экскурсии по улице Мира участники узнают, как и кем строилась одна из самых красивых улиц послевоенного Волгограда.

Экскурсии стартуют от знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов в 16:00. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону Туристско-информационного центра Волгоградской области +7 (8442) 52-98-93.