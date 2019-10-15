Регоператор Волгоградской области по обращению с твердыми коммунальными отходами отмечает увеличение количества поджогов новых евробаков.

За 9 месяцев деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области специалистами организации насчитывается более 300 испорченных евроконтейнеров объемом 1,1 м3.  За прошедшие выходные только в Волгограде обнаружено еще 4 уничтоженных огнем баков на улицах Хиросима, Хорошева, Коммунальной и Ленина. Всего за 9 месяцев повреждено либо уничтожено огнем евроконтейнеров на сумму более 3 миллионов рублей!

Отмечается, что кроме поджогов, нарушители откручивают колеса и отрывают крышки от баков. В зимний период крышки от баков можно обнаружить на склонах и горках, где проводят время взрослые и дети.

Региональный оператор приобретает баки, которые соответствуют европейскому качеству и экологическим требованиям. Вывоз отходов осуществляется современной новой техникой, установка данной спецтехники позволяет поднимать только новые баки. Старые металлические контейнеры еще можно встретить в Волгоградской области, однако вывоз отходов из подобных баков затруднительно осуществлять современными автомобилями, предназначенными для новых баков. По этим причинам регоператор проводит работы по обновлению контейнерного парка в Волгоградской области.

Региональный оператор просит жителей сообщать о поджогах, кражах и случаях вандализма на контейнерных площадках в МЧС и органы полиции.

 

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