4 октября на территории Иловлинского района прошел экологический марафон «Чистый Дон». Марафон объединил более 400 добровольцев. Организатором акции выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках ФЦП «Вода России».

В мероприятии принял участие приглашённый гость — российский актёр, участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Станислав Ярушин. Волонтерами эко-марафона «Чистый дон» собрано более 500 мешков мусора – это около 32 кубометров отходов.

«Вода России» — всероссийская акция, которая проводится в городах России в рамках национального проекта «Экология». 4 октября состоялось подведение итогов акции в станице Трехостровская в Волгоградской области.

После мероприятия региональный оператор Волгоградской области вывез отходы на дополнительную обработку, согласно потокам территориальной схемы региона.

фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
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