В эту пятницу в Краснооктябрьском районе зажгутся «Огни осени». Фаер-шоу состоится 11 октября в сквере 70-летия Победы Краснооктябрьского района. Закрытие одиннадцатого фаер-сезона будет проходить с участием танцевальных, спортивных коллективов и творческих лабораторий. Фестиваль продлится с 18:00 до 20:00.

Организаторами мероприятия выступит МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда», подростково-молодежный клуб «Дом юношеского творчества», при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Ежегодно комитетом молодежной политики и туризма администрации Волгограда и его подведомственными учреждениями проводятся более 800 мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность, в спортивную среду, в здоровый образ жизни и профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. Ежегодный охват участников мероприятий – более 200 тысяч человек.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Фаер-шоу «Огни осени — 2018» разожжет в вас огонёк
  2. Студентка аграрного университета стала победительницей в конкурсе «Мисс студенчество Волгограда – 2015»
  3. Фестиваль творческой молодежи «Я живу в России!»