В эту пятницу в Краснооктябрьском районе зажгутся «Огни осени». Фаер-шоу состоится 11 октября в сквере 70-летия Победы Краснооктябрьского района. Закрытие одиннадцатого фаер-сезона будет проходить с участием танцевальных, спортивных коллективов и творческих лабораторий. Фестиваль продлится с 18:00 до 20:00.

Организаторами мероприятия выступит МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда», подростково-молодежный клуб «Дом юношеского творчества», при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Ежегодно комитетом молодежной политики и туризма администрации Волгограда и его подведомственными учреждениями проводятся более 800 мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность, в спортивную среду, в здоровый образ жизни и профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. Ежегодный охват участников мероприятий – более 200 тысяч человек.