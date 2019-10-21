Уже в конце октября в Волгограде состоится голосование за те общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году. Волгоградцы выберут парки, скверы и улицы, которые городские власти реконструируют в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сформированный ранее перечень территорий в этом году по инициативе жителей дополнился новыми объектами.

​Составленный список из 20 общественных пространств в соответствии с запросами волгоградцев актуализируется ежегодно — изменяется очередность проведения реконструкции, добавляются новые объекты. Территории, определенные жителями в ходе голосования как первоочередные, уже получили новый облик. В текущем году работы уже завершены на второй очереди сквера у пожарного парохода «Гаситель» в Ворошиловском районе, пешеходной зоне у больницы № 7 в Советском районе, в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе, проведено дополнительное озеленение парка на верхней террасе Центральной набережной. В ближайшее время реконструкция завершится в парке «Юбилейном» в Красноармейском, на правом склоне поймы реки Царицы в Ворошиловском и парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Всего в рамках проекта с 2017 года на территории областного центра благоустроены свыше 10 общественных пространств.

В этом году волгоградцы уже в третий раз определят те объекты, которые хотят видеть обновленными в первую очередь. Помимо ранее отобранных пространств по инициативе горожан в список дополнительно вошли площадь перед «Царицынской оперой» и ул. им. Титова в Краснооктябрьском районе, площадка у областной больницы № 1 по ул. Ангарской в Дзержинском.

Принять участие в голосовании, которое пройдет 30 и 31 октября, смогут все желающие. На участках для голосования волгоградцы смогут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты – в специальном бюллетене нужно отметить не более двух.

Участки для рейтингового голосования будут открыты в каждом районе города с 9:00 до 17:00. Для получения бюллетеня при себе достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Волгограда.

В Центральном районе волгоградцев ждут в центре культуры и досуга «Родина», в Ворошиловском – в районном ДК на ул. КИМ, 5, в Тракторозаводском районе — в центре кино, культуры и досуга «Ударник», а в Краснооктябрьском – в ДК им. Гагарина. Принять участие в голосовании жители Дзержинского, Советского и Кировского смогут в районных администрациях. Жителей самого южного района ждут в центре культуры и молодежной политики на ул. 50 лет Октября, 17.