В ближайшую пятницу в Волгограде состоится патриотическая акция — День призывника Волгограда – осенний призыв 2019. В рамках мероприятия молодые люди, которым вскоре предстоит служба в армии, получат напутствие от ветеранов. Мероприятие будет проходить 18 октября на площади у музея-панорамы «Сталинградская битва» с 12:00 до 13:00.

Участниками патриотической акции станут допризывная молодежь, школьники, студенты профессиональных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, ветераны локальных войн, а также призывники и их родители. Молодые люди принесут клятву достойно отдавать долг Родине.

Помимо этого участники мероприятия увидят показательные выступления разведывательного батальона 20-й гвардейской мотострелковой бригады. Разведчики продемонстрируют искусство владения приемами рукопашного боя и оружием. Также на площадке перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» пройдет выставка-презентация «Звезды Сталинграда». На ней все желающие смогут увидеть экспонаты, найденные волгоградскими поисковыми отрядами.

Организаторами патриотического мероприятия выступают муниципальное учреждение «Городской центр патриотического воспитания «Виктория», комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда и военный комиссариат Волгоградской области.

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