14 октября в региональной столице стартовал отопительный сезон. Всего в настоящее время осуществляется теплоснабжение 5 875 потребителей, в том числе 4 364 домов, что составляет 86% всего жилого фонда, получающего тепло централизованно.

На сегодняшний день теплом обеспечены все социальные потребители: стационары и родильные дома, поликлиники, детские сады и школы. Их подтопку организовали еще 25 сентября.

В целом обеспечено теплоснабжение 5875 потребителей: многоквартирных домов, социальных объектов и прочих. Кроме того, теплоноситель поступает в здания 778 прочих потребителей, к которым относятся гостиницы, кафе, магазины, автомойки и прочие. Подключение к теплу продолжается.

В свою очередь поступление тепла в каждую квартиру дома должны проконтролировать управляющие организации: именно они должны открыть внутридомовые задвижки, чтобы потеплело в каждой квартире. Если по истечению пяти дней с момента старта отопительного сезона будут наблюдаться ситуации, когда в одних квартирах стало тепло, а в других по-прежнему холодно, когда в одной комнате батареи нагрелись, а в другой остались холодными или если в части подъездов отопление есть, а в другой части нет, нужно сразу обращаться в свою управляющую компанию. В данных случаях УК и ТСЖ должны отладить работу внутридомовых сетей.

По вопросам, связанным с пуском тепла в первую неделю отопительного периода, можно обращаться в центральную диспетчерскую службу «Концессии теплоснабжения» по телефону: 26-47-06.