Если в вашем дворе до сих пор нет деткой площадки, не отремонтированы дороги и нет фонарей, тогда вы можете подать заявку на благоустройство. Прием заявок на участие в программе по благоустройству придомовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год уже начался. Программа рассчитана на пять лет, а ежегодная актуализация позволяет максимально учесть запросы горожан. Прием предложений дает возможность подать заявку на обновление двора всем желающим волгоградцам, которые не успели сделать этого ранее. Всего в рамках программы планируется благоустроить свыше 250 дворов, объединяющих порядка 500 многоквартирных домов.

В этом году новый облик получают 17 дворов, объединяющих 54 многоквартирных дома. Здесь заменили дорожное покрытие, построили новые линии наружного освещения, смонтировали детские игровые площадки. На ряде объектов специалисты заканчивают устанавливать малые архитектурные формы. Еще по 11 адресам до конца текущего года приведут в порядок дороги.

При актуализации программы на 2020 и последующие годы сохраняется прежний подход — преображение придомовых территорий пройдет при непосредственном участии жителей. Горожане выразят свои пожелания по благоустройству в дизайн-проектах, которые впоследствии лягут в основу проектной документации. На всех стадиях реализации программы будет организован дополнительный контроль представителей администрации, депутатов, профильных специалистов и членов общественных организаций, которые окажут поддержку жителям на протяжении действия программы.

Подать заявку на участие в программе имеет право каждый совет многоквартирного дома, чьи дворы нуждаются в комплексном обновлении – для этого волгоградцам надо обратиться в свою управляющую компанию. Главное условие – это согласие жителей на перемены и активное участие в подготовке необходимых документов. Прием предложений для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды продлится до 25 ноября. Управляющие компании передадут предложения в департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15, 1 этаж, кабинет канцелярии, с 08:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30). Консультацию по вопросам разработки дизайн — проектов можно получить в Центрах содействия собственникам при администрациях районов.