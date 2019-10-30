В Волго-Ахтубинской пойме завершается основной этап экологической реабилитации озера Запорное, ериков Судомойка и Сахарный. На объектах восстановлены водопропускные сооружения, произведена расчистка от донных отложений и зарослей кустарника, специалисты приступили к посадке деревьев и посеву трав.

Реабилитация водных объектов, которая идет в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», началась в прошлом году. Комплекс работ включал в себя ремонт четырех водовыпусков, восстановление проточности двух ериков и расчистку озера Запорное с формированием 11 островов — такой способ позволяет не только разместить извлеченный грунт непосредственно на месте проведения работ, но и создать необычный ландшафт и сформировать рекреационные зоны.

Экологическое восстановление территории, общая площадь которой составляет 57 гектаров, планируется завершить до конца 2019 года. Кроме того, проектом предусмотрена высадка 5,5 тысячи деревьев и кустарников, посев трав на участке в пять гектаров.