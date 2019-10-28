Новому детскому саду быть! Проектно-сметная документация на строительство здания детского сада в Тракторозаводском районе на 140 мест уже прошла государственную экспертизу. Социальный объект будет возведен по ул. Героев Шипки. Новый детский сад рассчитан на 7 разновозрастных групп, в том числе детей ясельного возраста.

​По проекту в двухэтажном здании разместятся просторные групповые помещения с зонами для занятий и отдыха, спортивный зал, столовая, медицинский центр, пищеблок и другие помещения. На улице для каждой группы в соответствии с возрастом будут оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также спортивная площадка. Территорию рядом с учреждением украсят несколько десятков деревьев и кустарников. Также будет проведено комплексное благоустройство территории с обустройством проездов, тротуаров, освещения и устройством поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями.

Решение о строительстве очередного детского сада в поселке ГЭС г. Волгограда властями города было принято в связи с активными темпами застройки этой территории. В настоящий момент здесь функционирует один детский сад, но с учетом активного развития территории появилась потребность в строительстве еще одного. Это станет очередным этапом по развитию социальной инфраструктуры в этом поселке. Также муниципалитет рассматривает возможные варианты размещения в дальнейшем здесь школы.

Всего в Волгограде до конца года будут сданы 3 детских сада в Советском и Дзержинском районах на 515 мест.