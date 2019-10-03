В скором времени жителям Светлоярского района будет доступна новая амбулатория, которую планируют построить в Цацинском сельском поселении, где проживают порядка 1400 жителей. Кроме того, через село проходит участок трассы федерального значение Р-22 «Каспий». Поэтому услуги амбулатории будет очень востребованы.

По итогам конкурсных процедур подрядчиком на проектирование врачебной амбулатории стал ОАО «Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий» из Волжского. Подготовка проектной документации будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Работы планируется завершить в апреле 2020 года. По результатам проектирования будет определена стоимость строительства объекта.

В соответствии с техническим заданием пропускная способность врачебной амбулатории составит 50 человек в смену. В здании планируются кабинеты профильных врачей, процедурные кабинеты, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет, а также вспомогательные, технологические, служебно-бытовые, санитарно-гигиенические и прочие помещения согласно действующим строительным, технологическим и санитарным нормам для лечебных учреждений.