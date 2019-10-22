В рамках проекта «Двенадцать» в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет открыта выставка «Фарфоровое чудо». Экспозиция представит предметы малых форм — изделия из фарфора и фаянса XIX-XX веков, хранящиеся в фондах музея. Среди экспонатов посетители смогут увидеть фарфоровый «сундучок», статуэтку «Одарка», скульптуру «Вышивальщица» и многие другие.

Проект «Двенадцать» был запущен в январе в честь тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На протяжении всего юбилейного года наши гости смогут познакомиться с 12 уникальными музейными коллекциями и услышать 12 захватывающих экскурсий.

Каждая выставка будет открыта для посещения в течение месяца и каждую субботу в 12:00 будет проходить экскурсия.

Выставка откроется 24 октября в 14:00. Стоимость: 50 рублей

Возрастное ограничение 6+

Подробности по телефону: 67-33-02