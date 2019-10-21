В 2020 году в Советском районе будет построен новый детский сад на 245 мест. Дошкольное учреждение будет возведено в ЖК «Долина» по нацпроекту «Демография». Подрядчик уже определен.

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, по итогам конкурсных процедур победителем определено АО «Приволжтрансстрой». Согласно проекту, дошкольное учреждение представляет собой трехэтажное здание вместимостью 245 мест, из которых 45 – предназначены для кратковременного пребывания. Предусмотрено размещение 14 групп общеразвивающей направленности в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.

На первом этаже разместятся 3 ясельные группы, медицинский блок, пищеблок, зал для музыкальных занятий. На втором этаже будет 5 групп: группа кратковременного пребывания (возраст от 2 до 3 лет), две группы младшего дошкольного возраста (возраст от 3 до 4 лет); группа среднего дошкольного возраста (возраст от 4 до 5 лет); группа старшего дошкольного возраста (возраст от 5 до 6 лет); зал для физкультурных занятий. На третьем этаже — 6 групп: две группы старшего дошкольного возраста (возраст от 5 до 6 лет); группа среднего дошкольного возраста (возраст от 4 до 5 лет), подготовительная группа (возраст от 6 до 7 лет), две группы кратковременного пребывания (возраст от 3 до 4 лет и от 6 до 7 лет), студия театральной деятельности.