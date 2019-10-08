В рамках второго этапа благоустройства сквера Памяти в Советском районе на территории появятся детский игровой комплекс и спортивная площадка. Аукцион на проведение работ уже объявлен. Также тут будут проложены тротуарные дорожки и установлены дополнительные лавочки и урны.

​Для детей на второй очереди сквера появятся качели, малые карусели и домик с горкой. Для любителей здорового образа жизни муниципалитет установит воркаут-комплексы на мягком резиновом покрытии с турниками и скамьями для тренировки мышц пресса, брусьями и другими элементами. Также на территории сквера смонтируют скейт-парк, где появятся шесть фигур для выполнения трюков. На зеленой зоне специалисты уложат рулонный газон и установят ограждение.

Работы по благоустройству первой очереди сквера Памяти были завершены весной текущего года. Жители района, школьники и представители муниципалитета высадили здесь 200 кустов роз, а также свыше 30 деревьев и около 40 кустарников.

Сквер на месте дома по адресу проспект Университетский, 60 было решено разбить по предложению местных жителей, которое поддержал глава региона Андрей Бочаров. В мае 2017 года в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого здания. По итогам обследования дом признали аварийным и подлежащим сносу. Благодаря поддержке региональных и городских властей на сегодняшний день все жильцы дома уже купили новые квартиры, в том числе на условиях долевого участия в строительстве, права наследников также реализованы.