Волгоградцев приглашают принять участие в краеведческой игре «Поколение Z», которая будет проходить уже в ближайшую субботу в сквере имени Саши Филиппова.

Поколение Z – это современное поколение молодежи. То самое поколение, которое во всю использует новейшие технологии, не могут представить свою жизнь без смартфона и интернета. Именно они имеют огромную любознательность, их тянет изучать что-то новое и неизведанное. Именно для этого и была разработана краеведческая станционная игра «Поколение Z», которая состоится 19 октября, начало в 10:00.

Организатором мероприятия выступает молодежный центр «Друзья» Волгограда при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда и ГКУ «Казачий центр государственной службы».

Тема игры — история родного города, его традиции и культура.

В программе игры:
— интереснейшие мастер-классы от специалистов казачьего центра;
— увлекательные соревнования, в которых каждый участник команды сможет проявить не только свои знания по теме мероприятия, но и умение ориентироваться в необычной ситуации и работу в команде.

Собирайте свою команду от 10 до 15 человек в возрасте от 14 до 30 лет, присылайте заявку на электронный адрес центра ([email protected]). Участникам рекомендуют одеться потеплее и обуть удобную обувь.

С положением можно ознакомиться по ссылке.

В сквере имени Саши Филиппова состоится краеведческая игра «Поколение Z» Общество

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