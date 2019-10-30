На полях региона завершается сев озимых культур под урожай 2020 года. Площадь засеянных полей уже составила 1,54 миллиона гектаров. Всего в регионе в текущем году озимыми планируется занять около 1,6 миллиона гектаров.

По площади занятых под урожай будущего года полей лидирует Октябрьский район, где засеяно 104,5 тысячи гектаров — 116 % от плана. На втором месте — Котельниковский район с показателем 91,6 тысячи гектаров, что составляет 103 % от запланированного. Замыкает тройку лидеров Калачевский район, где озимые посеяли на площади 76,3 тысячи гектаров — 102 %.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, для качественного проведения сева в регионе в оптимальные сроки выполнен весь комплекс организационных и агротехнических мероприятий. В частности, хозяйствами подготовлено более 1,4 миллиона гектаров чистых паров, которые являются лучшим предшественником для озимых культур. Аграрии в полной мере обеспечены семенами: при потребности порядка 240 тысяч тонн засыпано 259,6 тысячи тонн, причем более четырех процентов от общего количества составляют оригинальные и элитные семена.

Почти 600 тысяч гектаров озимых культур посеяны с внесением минеральных удобрений, что является залогом урожайности и качества производимого зерна. Регион не испытывает недостатка в удобрениях — их ресурс по области в этом году составляет 66,1 тысячи тонн, что на 26% превышает потребность для проведения сезонных полевых работ.