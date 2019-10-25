В этом году жителям региона станут доступны ещё два виртуальных концертных зала, которые откроются в Волгограде и в Камышине. Также в новом сезоне в Волгоградской филармонии продолжит работу виртуальный концертный зал, который был открыт весной этого года.

По данным комитета культуры Волгоградской области, открытие одного из концертных залов состоится в камерном зале им. Вадима Венедиктова театра «Царицынская опера». Для просмотра трансляций выступлений закуплено необходимое оборудование. В планах транслировать спектакли и концерты в режиме онлайн, а также использовать архивные записи.

Еще один виртуальный концертный зал откроется в филиале Волгоградского государственного института искусств и культуры в городе Камышине.

Для гостей и жителей региона продолжает работать виртуальный концертный зал Волгоградской филармонии — 13 октября состоялся показ записи концерта Московского государственного академического камерного хора. На главной концертной площадке города весь сезон будут звучать шедевры мирового музыкального искусства в исполнении ведущих российских творческих коллективов. Следующие показы пройдут 26 и 27 октября.

Напомним, в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии такая площадка создана в рамках национального проекта «Культура». Для качественного проведения трансляций было закуплено специальное оборудование, настроены мощные звуковые порталы, установлен современный светодиодный проектор.