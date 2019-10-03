На полях региона продолжается уборочная страда. К этому дню аграрии обработали уже 96% площадей, занятых под зерновые культуры.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, уборка зерновых проведена на площади в два миллиона гектаров, намолочено уже 4,1 миллиона тонн при средней урожайности 20,3 центнера с гектара. Показатели существенно превышают прошлогодние, зафиксированные на аналогичную дату.

Определились и лидеры уборочной кампании. Так, более 200 тысяч тонн зерновых намолочено в хозяйствах Новоаннинского (247 тысяч тонн), Клетского (226,4 тысячи тонн), Октябрьского (223,1 тысячи тонн), Еланского (200,5 тысячи тонн) районов, а также городского округа-город Михайловка (238 тысяч тонн). Еще в 15 муниципальных образованиях превысили планку в 100 тысяч тонн. По средней урожайности зерновых культур лидером является Еланский район с результатом 30,5 ц/га, за ним идут Киквидзенский (28,9 ц/га) и Новоаннинский (28,4 ц/га) районы.

Продолжается уборка технических культур. Обработаны 327 тысяч гектаров, намолочено 544 тысячи тонн при средней урожайности 16,7 ц/га.

Аграрии также ведут сев озимых под урожай 2020 года — засеяны 1,5 миллиона гектаров, в том числе с внесением удобрений — 538 тысяч гектаров. По площади сева лидером является Октябрьский район (97 тысяч гектаров), далее следует Котельниковский (88 тысячи гектаров), на третьем месте — Калачевский (74 тысячи гектаров).