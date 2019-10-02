В лесничествах региона начали заготовку желудей, которые будут использоваться для посева на лесокультурных площадях осенью этого года и будущей весной.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году на территории Волгоградской области планируется заготовить около 5 тонн семян различных лесных растений. По результатам проведенных ранее фенологических наблюдений и обследований мест заготовки в каждом из 22-х лесничеств Волгоградской области сформирован запас для обеспечения посева.

К 1 октября лесниками уже заготовлены семена сосны, акации, а также абрикоса и смородины; еще в пяти лесничествах планируется собрать желуди и в восьми лесничествах — семена ясеня.

Первыми к заготовке желудей приступили сотрудники Лещевского лесничества. Здесь уже собрано более 600 кг. Половину урожая за один день собрали более 50 участников всероссийской акции «Живи, лес!» — представители природного парка, члены школьного лесничества, сотрудники Лещевского лесничества. Согласно технологии, желуди собирают с земли вручную и только не пораженные вредителями и болезнями. Затем семена просушивают в специальных помещениях и укладывают в траншеи, где они хранятся до весны.

Сбор желудей продлится до конца октября. Кстати, в прошлом году в области было заготовлено более 13 тонн семян дуба, в результате чего весной удалось засеять 156 гектаров лесокультурных площадей.