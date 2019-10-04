Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области обращает особое внимание на увеличение объемов обрези деревьев и крупногабаритных отходов (веток, стволов) вблизи мест накопления ТКО многоквартирных домов.

Осенью управляющими компаниями и ТСЖ проводятся работы по подготовке придомовых территорий к зимнему периоду – начинается масштабная деятельность по спиливанию веток и деревьев. Зачастую, эти отходы отправляются либо на контейнерную площадку, либо на территорию возле нее. Согласно законодательству, отходы должны размещаться в местах накопления ТКО. Отходы, находящиеся за пределами контейнерной площадки, не являются зоной ответственности регионального оператора, и приравниваются к несанкционированной свалке, которую должны ликвидировать собственник отходов или собственник земельного участка, согласно постановлению правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156.

Региональный оператор просит жителей и представителей управляющих компаний отнестись к вопросу размещения крупногабаритных отходов со всей ответственностью, и подготавливать данный вид отходов для размещения в бункерах или на контейнерных площадках, соблюдать следующие габаритные размеры: ветки длиной не более 50 см, ширина мебели не должна превышать 60 см, длина – 150 см, высота – 120 см. Двери и оконные рамы также необходимо предварительно подготовить для погрузки: ширина дверей не должна превышать 120 см, высота – 220 см, толщина – до 5 см. Ширина оконных рам – 120 см, высота – до 150 см. При неправильном размещении данного типа отходов, региональному оператору необходимо подключать дополнительную спецтехнику, что увеличивает время сбора и вывоза КГО. Также может быть повреждена установка мусоровывозящей техники при сборе отходов, превышающих рекомендуемые параметры.

Напомним, что на контейнерных площадках запрещено размещение автомобильных покрышек, токсичных, пожароопасных и взрывоопасных отходов, в том числе окурков и тлеющих материалов. Складирование отходов вне специально отведенных мест под ТКО, приводит к образованию стихийных свалок.

СПРАВКА: Согласно законодательству, в обязанности регионального оператора не входит осуществление подбора отходов, расположенных за пределами мест накопления ТКО – «региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов».