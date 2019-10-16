Ещё одна игровая зона будет обустроена в парке «Юбилейный» Красноармейского района, где сейчас ведутся работы по благоустройству. Юным жителям района построят в парке целый корабль. Новую игровую площадку в виде двухмачтового корабля уже начали возводить. Необычный игровой комплекс расположится рядом со спортивной зоной и станет одним из самых больших в городе.

​Площадь игрового комплекса составит свыше 150 квадратных метров. Корабль с двумя металлическими мачтами будет состоять из горок, лестниц, мостов и других аттракционов, а украшать его будут аппликациями в виде гербов, вензелей и якорей из влагостойкой окрашенной фанеры. На вершинах мачт рабочие смонтируют фигурные флаги.

Одновременно агрономы готовят участок под высадку живой изгороди — зеленый лабиринт высотой около одного метра сформируют из 2000 кустов бирючины. Это одно из первых подобных ландшафтных решений на территории Волгограда.

Как пояснил Антон Конин, глава администрации Красноармейского района: «Этой осенью парк дополнят 370 деревьев от 1,6 до 2 метров и несколько тысяч кустарников, в том числе каштаны, клены, церсисы, дубы. Большая часть саженцев будет доставлена из нашего питомника «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда». Все растения, выращиваемые на базе муниципального питомника, подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволяет растениям легко адаптироваться после высадки».