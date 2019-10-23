У охотников ещё есть время получить разрешение на добычу пушной дичи. Сезон любительской и спортивной охоты на лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая, ласку, зайца-русака стартует в регионе со 2 ноября. Охота на зайца будет разрешена до 2 февраля следующего года, на остальных пушных — до 29 февраля.

Облкомприроды напоминает, что для охоты на территории общедоступных охотничьих угодий Волгоградской области необходимо получить соответствующее разрешение. Оформить его можно, обратившись непосредственно в комитете, или через МФЦ. Комитетом выдача разрешений будет производиться, начиная с 23 октября по адресу: г. Волгоград, пр-т им. В. И.Ленина, 102, к.114.

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