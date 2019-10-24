Уже в ближайшие выходные волгоградцев приглашают принять участие в международной просветительской акции «Географический диктант», инициатором которой является Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мероприятие будет проходить в интерактивном музее «Россия — Моя история».

Диктант состоит из 40 вопросов, посвященных географической тематике, различающихся по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. За каждый правильный ответ на вопрос участнику начисляется «1» балл, за неправильный – «0» баллов. На каждый вопрос может быть только один правильный ответ.

«Географический диктант» пройдет в зале-лектории 27 октября, старт — в 12:00. Стать участником акции смогут все желающие, независимо от возраста, гражданства и образования. Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по телефону +7(8442)97-91-88.