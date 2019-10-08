Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова приглашает на концерт французского музыканта Энтони Лягерра, который приедет в наш город впервые. Концерт посвящен выходу альбома «Myotis», выпущенного в мае этого года.

Выступление французского музыканта состоится в пространстве выставки волгоградских художников Николая и Нины Зотовых «Ностальгия по настоящему», действующей по 13 октября этого года.

Благодаря прекрасным навыкам барабанщика и знанию звукозаписывающих техник в выступлении Энтони Лягерра будет использована импровизация как главный технический приём для создания музыкальных композиций, наполненных множеством оттенков.

Отметим, Энтони Лягерр — разносторонний музыкант, композитор, импровизатор и звукоинженер из Нанси, Франция. На его музыкальный вкус в электронике и звуковых техниках оказали большое влияние таких направлений, как noise, rock, improvise (импровизационная музыка).

Концерт состоится 10 октября в выставочном зале Музея Машкова, который находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79. Начало в 18:00.

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