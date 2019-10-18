В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова откроется выставка художников «Осетинский колорит». На выставке будут представлены работы 28 авторов, которые представят академическую живопись, абстрактное искусство, произведения, выполненные в смешанных техниках.

Союз художников Республики Северная Осетия-Алания один из самых крупных союзов Юга России и показать всё накопленное за долгие годы наследие признанных мастеров для жителей Волгограда призвана групповая выставка художников Осетии «Осетинский колорит».

Выставка «Осетинский колорит» откроется 22 октября в 17:00 и будет работать до 24 ноября 2019 года в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37.