В Волгограде с начала 2019 года было установлено 259 современных лифтов в многоэтажных домах. Работы по замене аварийных подъемников проводится в рамках региональной программы капремонта.

Как сообщают в УНО «Фонд капитального ремонта», сюда вошли объекты по краткосрочным планам 2018 и 2019 годов. Так, с прошлого года перешли два лифта в Центральном районе Волгограда. Подготовительные мероприятия по замене устаревшего оборудования в домах №№ 15 и 15А по улице Хиросимы начались еще в 2018 году. Но, во время проектирования выяснилось, что старые лифты были изготовлены на чешском предприятии еще в 70-х годах прошлого века; аналогов этому оборудованию сегодня просто нет. Несколько месяцев потребовалось на то, чтобы найти завод, специалисты которого согласились выполнить заказ по индивидуальным чертежам. В начале 2019 года началось производство: сегодня современные, быстроходные, бесшумные, оснащенные датчиками и шрифтом Брайля лифты уже работают.