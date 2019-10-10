Узнать историю, а также интересные факты о Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре поможет выставка «Любо, братцы, любо» из цикла, посвящённого Году театра в России, которая откроется в Волгоградском областном краеведческом музее.

Казачий театр был создан в Волгограде в 1992 г. по постановлению областного Совета народных депутатов как Государственный Донской казачий театр. В 2011 году по решению администрации Волгоградской области он переименован в Волгоградский музыкально-драматический казачий театр. Новое имя подчеркнуло неразрывную связь коллектива с историческими традициями донского казачества, позволило наиболее полно раскрыть в своей работе красоту и музыкальность родной речи, самобытные традиции казачьей культуры. Сегодня главным творческим направлением театра является работа над произведениями казачьей тематики, спектаклями классического репертуара и духовно-нравственной и патриотической тематики.

В экспозиции выставки «Любо, братцы, любо» будут представлены декорации, костюмы, фото, документы, афиши разных периодов творчества. Открытие выставки, на котором выступят артисты Казачьего театра, состоится 16 октября в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 7. Вход свободный.

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