Проект строительства новой зоны досуга и отдыха обсудили на публичных слушаниях. На слушаниях жители высказались за строительство зоны досуга и отдыха с аквапарком вместимостью до 500 человек, зеленым амфитеатром, трассой для квадроциклов, туристическими тропами, которую планируют возвести в Кировском районе Волгограда на границе с микрорайоном «Санаторный». Предлагается благоустроить рекреационное пространство площадью более 34 га. Теперь инвестор сможет приступить к разработке рабочей и проектной документации.

Как сообщает РИАЦ, реализация инвестиционного проекта «Создание парка отдыха и туризма «Санаторный» будет включать два этапа: в рамках первого компания-инвестор проведет мероприятия по инженерной подготовке территории, возведет открытые аттракционы, создаст парковую зону со спортивными объектами, на втором этапе начнется строительство закрытого аквапарка, сада.