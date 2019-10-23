В Волгограде продолжаются работы по замене старых уличных фонарей на новые. На данный момент специалисты компании ООО «Светосервис-Волгоград» завершили работы по возведению новых линий наружного освещения вдоль проезда Дорожников в Дзержинском районе и улицы Кузнецкой в Ворошиловском районе. Современные светодиодные фонари были установлены на участках улично-дорожной сети, где ранее не было уличного освещения.

Вдоль проезда Дорожников в Дзержинском районе компания-инвестор закончила монтаж 95 светоточек, в 2017 году здесь восстановили покрытие на проезжей части. На ул. Кузнецкой появились 42 металлические опоры со светодиодными светильниками, в текущем году на этом объекте дорожные службы также провели реконструкцию проезжей части.

Ранее рабочие завершили строительство линий электроосвещения на улицах Качалова и Чистоозерной в Краснооктябрьском районе. Для освещения автомобильной дороги, ведущей на поселок Водстрой в Тракторозаводском районе, бригады установили свыше 80 светоточек на участке от ул. Шурухина до ул. Костюченко.

Кроме этого, в текущем году в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах компания установила современные светильники на ул. Шурухина, Ковалевой, 4-й Заводской, Клары Цеткин, Телефонной и других улицах.

Одновременно с новым строительством проводится модернизация старых линий: только за последний месяц обновлены фонари на ул. Рудной и Шелковичной, пер. Залесском в Кировском районе, на ул. Дымченко в Центральном районе.