В начале ноября волгоградцев приглашают принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция будет проходить 1 ноября в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд.

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

В прошлом году Диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Волгоградской области акцию поддержали 1138 участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Всероссийская акция стартует в 10:00 по московскому времени, по новому местному времени г. Волгограда — в 11:00.

Предварительная регистрация не требуется, каждый участник получит номер на месте в день проведения диктанта.

Возрастная категория: 0+

Вход свободный.

Телефон для справок: 33-11-50;

Эл.адрес: [email protected]