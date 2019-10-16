В Красноармейском районе состоится заключительный этап областного фестиваля народного творчества ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, который будет проходить в продолжение Международного праздника «День пожилых людей».

Мероприятие проводится с целью раскрытия творческого потенциала ветеранов и активизации их участия в организованном досуге населения.

С января по август 2019 года в регионе проводились отборочные туры, где смогли проявить свои таланты около полутора тысяч участников — носителей бесценного опыта и мудрости поколений.

В финале примут участие победители — лучшие хоры, солисты, танцоры, инструментальные ансамбли, чтецы, поэты и композиторы, мастера декоративно-прикладного творчества, самодеятельные художники и фотографы из Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновский, Иловлинского, Камышинского, Котельниковского, Клетского, Кумылженского, Октябрьского, Палласовского, Руднянского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Чернышковского муниципальных районов, Волгограда и Волжского.

Мероприятие пройдет 18 октября в Волгоградском областном центре народного творчества (ДК «Химик»): бульвар Энгельса, 1а. Начало в 11:00. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-54-77, 67-52-78.

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