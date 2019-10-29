Жителей и гостей города приглашают посетить ярмарку «Дары родного края», которая будет проходить 4 ноября в День народного единства. Торговая площадка будет размещена в парке Царицынский рядом с музеем «Россия — моя история» в пойме реки Царицы. Свою продукцию на ярмарке представят производители из Волгограда, а также Городищенского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Калачевского и Ленинского районов Волгоградской области. Ярмарка откроется в 10:00. Основные же праздничные мероприятия начнутся в полдень на площадке перед музеем.

На ярмарке фермеры предложат волгоградцам свежее мясо птицы и баранину, козье молоко и сыры из него. Будет представлен также широкий ассортимент разнообразных мясных, молочных и рыбных продуктов, продуктов пчеловодства, а также многое другое. Производители проведут для гостей дегустации меда и травяных чаев. Предусмотрена на торговой площадке и работа несколько точек общественного питания. Торговые места разместятся в павильонах, построенных в виде деревянных домиков.

Напомним, что в День народного единства в пойме реки Царицы, на площадке перед музеем «Россия — моя история», пройдут народные гуляния, состоятся интерактивная познавательная викторина и концерт. Перед волгоградцами выступят школа кавказских танцев «Саирме», вокальный ансамбль «SMS», ансамбль песни и пляски «Казачья воля», группа «Странники», а также исполнители Евгения Керн и Максим Олейников. Также посвященные празднику, концерты, конкурсы фестивали пройдут во всех районах города.